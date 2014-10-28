"Народный фронт" сохраняет лидерство, "Свобода" не проходит – данные 84,02% протоколов

По данным ЦИК, партия "Народный фронт" на внеочередных парламентских выборах набирает 22,02%, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,66%, "Объединение “Самопомощь” - 10,95%, “Оппозиционный блок” - 9,47%, Радикальная партия - 7,46%, “Батькивщина” - 5,7%.

У "Свободы" пока 4.68 % голосов, чего недостаточно для прохождения в парламент.

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