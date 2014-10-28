Байден - Порошенко: Проведение выборов в такое непростое для страны время вызывает восхищение
Вице-президент США также добавил, что Украина нуждается в реформах и эта работа впереди.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-Президентом США Джозефом Байденом.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Вице-Президент США высоко оценил действия Президента Украины, которые обеспечили демократичность выборов в Верховную Раду.
"Он (Джозеф Байден - прим. УНИАН) заявил, что решение провести выборы в такое непростое для страны время вызывает восхищение. Вице-Президент также добавил, что Украина нуждается в реформах и эта работа впереди", - говорится в сообщении.
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Петр Порошенко поблагодарил США и лично Джозефа Байдена за поддержку Украины. Глава государства отметил важность заявления Президента США Барака Обамы относительно успешного проведения парламентских выборов в Украине. Президент Порошенко также сообщил, что его дальнейшие усилия будут сосредоточены на мирном процессе и содействии реформам.
Собеседники также обсудили визит Вице-Президента США в Украину, который запланирован на вторую половину ноября. Петр Порошенко и Джозеф Байден выразили надежду относительно продуктивного диалога для мирного процесса на Донбассе, содействие реформам в Украине, экономической помощи и сотрудничестве Украины с МВФ.