Президент Словакии пригласил Порошенко на встречу "Вышеградской четверки"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Словакии поздравил Президента Украины с проведением в Украине демократических и надлежащим образом организованных выборов, а также отметил важность победы проевропейских и реформаторских сил. В этом контексте Киска предложил поделиться практическим опытом имплементации реформ с Украиной.

Порошенко поблагодарил словацкого коллегу за поздравления и высоко оценил поддержку Словакию как важного соседа Украины, члена Европейского Союза. “Украинцы в который раз прошли очень важный тест на демократичность, как во время Революции достоинства, так и во время вчерашних парламентских выборов”, - подчеркнул глава украинского государства.

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Порошенко также поблагодарил Словакию за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также лично словацкого коллегу за подписание соответствующего законодательного акта. Президент выразил также благодарность Словакии за предоставление гуманитарной помощи Украине, а также за лечение более 60 украинцев, пострадавших на Майдане и во время боевых действий на Донбассе, оказание помощи для нужд ВСУ и Детского центра нейрохирургии.

Президент Словакии пригласил Президента Украины принять участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины Бархатной революции и демократических преобразований в Центральной Европе. В частности, во встрече в Братиславе Президентов стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) и Германии 16 ноября этого года. Таким образом Словакия, которая сейчас председательствует в Вышеградской четверке, стремится засвидетельствовать поддержку Украины и ее европейского будущего со стороны этих центральноевропейских стран.