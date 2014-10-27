Злоупотребление админресурсом на этих выборах были наименьшими в истории Украины - наблюдатели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом региональный директор Национального демократического института международных отношений в Евразии Лора Джует заявила сегодня в Киеве на пресс-конференции по итогам работы Миссии наблюдателей на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

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«Из всего того, что мы услышали от наших собственных наблюдателей и представителей других международных организаций, вопрос использования административного ресурса, что было огромной проблемой на всех предыдущих выборах, не оказался серьезной проблемой, были определенные проблемы, но большинство наблюдателей сказали, что злоупотребления были значительно меньшего уровня, чем во время любых предыдущих выборов», - заявила она.