ЕС приветствует проведение парламентских выборов в Украине - заявление

Об этом говорится в совместном заявлении высоких представителей ЕС, которое было распространено в понедельник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

ЕС приветствует проведение парламентских выборов в Украине 26 октября. Баррозу и Ромпей отмечают, что ЕС принял во внимание предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ относительно того, что они стали важным шагом в стремлении провести выборы в соответствии с международными обязательствами. «Это - победа народа Украины и демократии”, - говорится в заявлении.

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Баррозу и Ромпей убеждены, что „избирательный мандат, который выдан украинским народом, теперь должен быть реализован”. „Мы с нетерпением ожидаем начала формирования нового правительства. На основании результатов выборов нужно искать широкий национальный консенсус с целью активизации необходимых политических и экономических реформ в Украине”, - отмечают они.

По мнению руководителей ЕС, решающее значение с точки зрения политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС будет иметь процесс реформ, включая „начало национального диалога в масштабах всей страны, который закрепит в Украине единство и внутреннюю сплоченность”.

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„Мы надеемся на тесное взаимодействие с новой Верховной Радой и будущим новым правительством, чтобы помочь в этих усилиях. Мы подтверждаем важность того, чтобы будущие местные выборы на Донбассе, которые должны состояться в конце этого года, состоялись по законодательству Украины, служили деэскалации и фокусировались на реформах исключительно через диалог между правительством Украины и демократически избранными представителями”, - подчеркнули Ромпей и Баррозу.