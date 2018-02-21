Климкин заявил о готовности почтить память польских жертв на Волыни

Глава МИД обратился к польской стороне со встречным вопросом, готова ли она почтить память расстрелянных поляками украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что готов почтить память польских жертв на Волыни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуэльсеном.

По словам Климкина, последние переговоры вице-премьеров Украины Павла Розенко и Польши Пйотра Глинского «были очень сложными, но конструктивными».

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«То, что сегодня происходит в Польше, - это желание путем принятия так называемых «мемориальных законов» создать особое восприятие своего прошлого, представить себя, так сказать, более белыми и пушистыми, чем остальные. Так не бывает», - сказал министр.

«У нас есть прошлое, в котором были очень положительные моменты и стороны и очень трагические страницы. Это столетия, когда мы жили и развивались вместе. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов. Это прошлое можно понять и постичь только путем исторического диалога», - убежден Климкин.

«Мы за этот исторический диалог. Мы за то, чтобы хотя бы понять позицию друг друга. Как я всегда говорю нашим польским друзьям, я подчеркиваю, что этот диалог должен вестись именно с друзьями», - отметил министр.

«Я готов признать вину отдельных представителей Украины или отрядов в том, что они избили поляков на Волыни, а вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы? Вот сейчас, 3 марта, будет трагическая годовщина в селе Павлокомы, где были расстреляны сотни украинцев, включая детей, включая стариков», - отметил Климкин.

Он добавил, что память и ее восприятие могут быть или общими, или «мы будем играть в политические игры, пытаясь построить свою собственную историческую реальность путем законов».

«И я считаю, что ответственность, политическая ответственность заключается в том, чтобы понять друг друга и найти шанс вместе строить общее будущее», - добавил глава украинской дипломатии.

Справка УНИАН. 13 декабря 2017 года президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стали разрушения памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мест памяти в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.