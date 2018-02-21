Климкин заявил о готовности почтить память польских жертв на Волыни

13:39, 21 февраля 2018
Политика
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Прошлое нельзя переписать путем принятия законов / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуэльсеном.

По словам Климкина, последние переговоры вице-премьеров Украины Павла Розенко и Польши Пйотра Глинского «были очень сложными, но конструктивными».

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«То, что сегодня происходит в Польше, - это желание путем принятия так называемых «мемориальных законов» создать особое восприятие своего прошлого, представить себя, так сказать, более белыми и пушистыми, чем остальные. Так не бывает», - сказал министр.

«У нас есть прошлое, в котором были очень положительные моменты и стороны и очень трагические страницы. Это столетия, когда мы жили и развивались вместе. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов. Это прошлое можно понять и постичь только путем исторического диалога», - убежден Климкин.

«Мы за этот исторический диалог. Мы за то, чтобы хотя бы понять позицию друг друга. Как я всегда говорю нашим польским друзьям, я подчеркиваю, что этот диалог должен вестись именно с друзьями», - отметил министр.

«Я готов признать вину отдельных представителей Украины или отрядов в том, что они избили поляков на Волыни, а вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы? Вот сейчас, 3 марта, будет трагическая годовщина в селе Павлокомы, где были расстреляны сотни украинцев, включая детей, включая стариков», - отметил Климкин.

Он добавил, что память и ее восприятие могут быть или общими, или «мы будем играть в политические игры, пытаясь построить свою собственную историческую реальность путем законов».

«И я считаю, что ответственность, политическая ответственность заключается в том, чтобы понять друг друга и найти шанс вместе строить общее будущее», - добавил глава украинской дипломатии.

Справка УНИАН. 13 декабря 2017 года президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной  наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стали разрушения памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мест памяти в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

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Теги: #Волынь#Украина и Польша#Павел Климкин