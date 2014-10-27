КИУ рекомендует ЦИК не признавать выборы в округе, где лидирует Довгий

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления КИУ Алексей Кошель.

«Комитет избирателей Украины в этом округе отмечал ряд нарушений избирательного законодательства непосредственно во время избирательной кампании и в день голосования ... Комитет избирателей Украины обращается к Центральной избирательной комиссии с просьбой изучить эти факты и принять решение о невозможности подведения результатов в этом округе», - сказал Кошель.

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По его словам, в этом округе, в частности имели место такие нарушения как «подкуп избирателей, бандитизм, давление на членов избирательной комиссии и наблюдателей». «Эти факты были масштабными. По мнению нашей организации, они повлияли на результат голосования», - сказал Кошель.

Кроме того, по мнению КИУ, сомнительной является легитимность результатов выборов в ряде одномандатных округов в Донецкой области, в том числе речь идет об округе №45, где победил самовыдвиженец Ефим Звягильский.

«Проблемный округ №45, где баллотировался и одержал победу Звягильский. Специфика этого округа в том, что выборы состоялись всего на четырех избирательных участках. На этих участках происходило псевдоминирование. Но КИУ не берется давать оценку этому избирательному округу, потому что мы приняли для себя решение в наиболее рискованных населенных пунктах, где есть угроза обстрела, не выставлять своих наблюдателей на избирательные участки», - объяснил Кошель.

По данным ЦИК, после обработки 15,2% протоколов из округа №102 Довгий набирает 36,3% голосов избирателей.

Самовыдвиженец Звягильский после обработки 100% протоколов из округа №45 набрал 72,7% голосов.

Как сообщал УНИАН, окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Украине, которые состоялись 26 октября, составила 52,42%.