В Будапеште заметили карты с неукраинскими Крымом и югом Украины - их изъяли из продажи (фото)

16:18, 19 февраля 2018
Политика
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В Будапеште изъяли из продажи карты с украинским Крымом / фото facebook.com

Об этом в на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

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"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным обозначением украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи", - говорится в ее сообщении.

Кроме того, в венгерские официальные органы и на издательство, которое эту карту выпустило, направлены письма, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение. На карте также другим цветом обозначен юг Украины.

Ранее американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория".

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Теги: #карта с Крымом#карта Крым Будапешт