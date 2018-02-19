САП инициирует отстранение Труханова с поста мэра Одессы

Дата рассмотрения ходатайства об отстранении Труханова еще не назначена.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро подали в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова с поста городского головы Одессы.

Об этом рассказал прокурор Валентин Мусияка, передает "РБК-Украина". "Да, ходатайство детектива, согласованное с прокурором, сегодня представлено", - сообщил Мусияка он. По его словам, дата рассмотрения еще не известна.

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Как сообщал УНИАН, 14 февраля детективы НАБУ задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. 15 февраля Соломенский районный суд Киева избрал Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

Судья обязал отпустить Труханова в зале суда. Вугельману суд избрал аналогичную меру пресечения.