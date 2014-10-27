В ВР попадают 24 выходца из Львовщины, среди которых 81-летний сын Шухевича - данные экзит-полов

По результатам экзит-полов, проведенных социологическими компаниями в ходе выборов, в парламент по партийным избирательным спискам проходят 24 выходца из Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, наибольшее количество львовян попадает в Верховную Раду по спискам партии «Объединение «Самопомич» - восемь человек, трое из которых являются работниками Львовской мэрии и подчиненными лидера партии городского председателя Львова Андрея Садового. Также по партийным спискам «Самопомочи» в парламент попадает командир батальона специального назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины Семен Семенченко.

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По партийным избирательным спискам «Народного фронта» Львовской области в парламенте будут представлять семь человек, среди которых заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович и командир Евромайдана, экс-секретарь СНБО Андрей Парубий.

Еще четверо львовян в Верховной Раде будут представлять ВО «Свобода», среди которых вице-спикер парламента 7-го созыва Руслан Кошулинский. Пятым является лидер партии Олег Тягнибок, выходец из Львовской области, который зарегистрирован и проживает в Киеве.

По партийному списку Блока Петра Порошенко также в ВР избраны двое львовян Андрей Антонищак и Степана Кубив.

Кроме того, в парламент проходит по спискам Оппозиционного блока экс-руководитель Западной региональной таможни, бывший заместитель начальника ГНА во Львовской области Тарас Козак.

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От Радикальной партии Ляшко в Верховную Раду по спискам проходит Герой Украины, сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича, главный командир УНА-УНСО 81-летний Юрий Шухевич, который, судя по всему, станет старейшим парламентарием ВР восьмого созыва.

Примечательно, что по спискам «Батькивщины» в парламент в этот раз не прошел ни один выходец из Львовской области.