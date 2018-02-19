В НАБУ похвастались успехами: за все время своей работы не дали украсть 2 миллиарда бюджетных средств

Детективы Бюро предотвратили хищение 75 млн грн при закупках в Министерстве обороны Украины.

С начала расследований уголовных производств детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили хищение двух миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

«2 млрд грн - сумма средств, хищению которых помешали детективы НАБУ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНАБУ вернуло государству 253 миллиона и предотвратило хищение еще 2 миллиардов гривень - отчетКак уточнили в Бюро, детективы, к примеру, предотвратили хищение 75 млн грн при закупках в Министерстве обороны Украины и незаконное завладение в Киевской области 60 земельными участками стоимостью более 10 млн грн.