В новом Кабмине будут только профессиональные люди - Яценюк
23:31, 26 октября 2014Политика
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Состав нового правительства должны сформировать исключительно профессиональные люди, способные реформировать страну.
Яценюк обещает,что в кабмине будут исключительно специалисты
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге в штабе партии «Народный фронт»
«В новый Кабинет министров Украины войдут исключительно профессиональные люди, которые способны проводить реформы и которые способны привнести изменения для Украины», - сказал он.
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Ранее Яценюк также подчеркивал, что новая парламентская коалиция должна быть сформирована в кратчайшие сроки.
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