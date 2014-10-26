В новом Кабмине будут только профессиональные люди - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге в штабе партии «Народный фронт»

«В новый Кабинет министров Украины войдут исключительно профессиональные люди, которые способны проводить реформы и которые способны привнести изменения для Украины», - сказал он.

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Ранее Яценюк также подчеркивал, что новая парламентская коалиция должна быть сформирована в кратчайшие сроки.