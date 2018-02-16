Депутаты от Укропа просят Конституционный Суд признать незаконной отмену выхода на пенсию по выслуге лет

По мнению укроповцев, отмена выхода на пенсию на льготных условиях противоречит 22-й статье Конституции Украины, согласно которой ограничение или сужение существующих прав и свобод граждан является недопустимым.

Народные депутаты от УКРОПа обратились в Конституционный Суд с требованием признать неконституционной отмену выхода на пенсию по выслуге лет. Соответствующее представление в суд направили глава политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко и нардеп Ирина Констанкевич за подписью 48 народных депутатов Украины.

Речь идет о нормах Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» № 2148-VIII. После вступления в силу нового документа право льготного выхода на пенсию получили исключительно артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.

При этом так называемая пенсионная реформа проигнорировала положения принятого еще в 1991 году Закона «О пенсионном обеспечении», согласно которому право досрочного выхода на пенсию имеют граждане, чья работа приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления пенсионного возраста. Это военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, работники гражданской авиации и летно-испытательного состава, государственные служащие, судьи, работники прокуратуры и таможенных органов, а также отдельные категории работников и специалистов других отраслей народного хозяйства.

Читайте такжеГройсман: пенсии военных должны зависеть от того, "видел ли человек, что такое война"Также новое законодательство не учитывает нормы Закона «Об образовании» № 2145-VIII, который гарантирует пенсию по выслуге лет для педагогических и научно-педагогических работников, осуществляющих учебную, методическую, научную и организационную деятельность в высших учебных заведениях.

«Из-за профессионального истощения нервной системы для значительной части педагогов пенсия по выслуге лет является жизненно важным фактором», – отметили авторы представления.

По мнению укроповцев, отмена выхода на пенсию на льготных условиях противоречит 22-й статье Конституции Украины, согласно которой ограничение или сужение существующих прав и свобод граждан является недопустимым.

«С целью защиты конституционных прав и свобод граждан Украины, обеспечения соблюдения принципа верховенства права считаем необходимым просить Конституционный Суд Украины проверить на предмет соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», – сказано в документе.