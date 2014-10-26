Местные выборы в Украине могут пройти уже через четыре месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможных внеочередных выборах в местные органы власти.

“Мы будем добиваться, чтобы местные выборы состоялись ориентировочно в марте следующего года”, - сказал Луценко. Он подчеркнул, что это будет нужно для завершения “перезагрузки” власти и для создания более четкой вертикали реформаторских сил.

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По словам Луценко, необходимо провести реформу, которая будет направлена на децентрализацию власти, и местные органы власти получат больше полномочий.

Ранее Юрий Луценко заявил, что коалиционное соглашение будет предложено буквально завтра.