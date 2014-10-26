Местные выборы в Украине могут пройти уже через четыре месяца
20:49, 26 октября 2014Политика
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Лидер партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко считает целесообразным провести внеочередные местные выборы в марте 2015 года.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможных внеочередных выборах в местные органы власти.
“Мы будем добиваться, чтобы местные выборы состоялись ориентировочно в марте следующего года”, - сказал Луценко. Он подчеркнул, что это будет нужно для завершения “перезагрузки” власти и для создания более четкой вертикали реформаторских сил.
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По словам Луценко, необходимо провести реформу, которая будет направлена на децентрализацию власти, и местные органы власти получат больше полномочий.
Ранее Юрий Луценко заявил, что коалиционное соглашение будет предложено буквально завтра.
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