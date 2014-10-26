У Порошенко обещают буквально завтра предложить коалиционное соглашение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в штабе ”Блока Петра Порошенко” после объявления результатов экзит-полов.

”Мы знаем декларации партий-победителей. Блок Петра Порошенко декларировал необходимость европейских реформ ради вступления в Европейский Союз. «Народный фронт» декларировал аналогичное. «Самопомич» говорит о том же, «Батьктвщина» говорит с некоторыми отличиями, но, собственно - о том же”, - сказал он.

По его словам, названных сил достаточно, чтобы сформировать устойчивое проевропейское большинство в парламенте.

”Но все будет зависеть от их доброй воли. Коалиционное соглашение будет предложено буквально завтра”, - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам трех экзит-полов, на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят 7 политических сил, в частности, партия «Блок Петра Порошенко», партия «Народный фронт», партия «Объединение «Самопомич», партия «Оппозиционный блок», Радикальная партия Олега Ляшко, ВО «Свобода», ВО «Батькивщина».