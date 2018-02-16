Мэр Одессы намерен провести сессию городского совета (видео)
11:37, 16 февраля 2018Политика
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Уже вторым вопросом в повестке дня стоят решения о бюджете и финансах.
Из суда на работу. Мэр Одессы намерен провести сессию городского совета
Из суда на работу. Мэр Одессы Геннадий Труханов уже сегодня намерен провести сессию городского совета. Заседание должно начаться в 10 утра.
Как говорится в сюжете ТСН, уже вторым вопросом в повестке дня стоят решения о бюджете и финансах.
Именно из-за финансовых сделок вчера, 15 февраля, в столице мэру Одессы выбирали меру пресечения. Судебное заседание длилось почти 5 часов.
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В конце концов Труханова отпустили на поруки народного депутата. Но на улице во время заседания произошла драка: противники Труханова избили его сторонников. Далее применили огнестрельное оружие. Раненный полицейский находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Стрелка задержали.
В общем в райотдел доставили почти 40 человек.
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