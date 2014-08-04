В Кривом Роге "заминировали" два вокзала

Медики сообщили об этом сотрудникам милиции, которые приняли меры для поиска взрывного устройства и злоумышленника, сообщает ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

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Для проверки сообщения на 1 час было прекращено движение поездов, эвакуированы пассажиры и работники вокзалов. К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным - в помещении вокзалов и на прилегающей к ним территории взрыво-опасных устройств обнаружено не было.

Взрывчатку не обнаружили, а за совершение преступления был задержан местный житель 1989 года рождения, который со своего стационарного телефона позвонил и сообщил о минировании двух железнодорожных вокзалов.

Его действия квалифицируются следователями по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.