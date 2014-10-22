Стрелков пугает Путина скорым разгромом "Новороссии"

Видеообращение Стрелкова опубликовано на YouTube.

По его словам, Киев хочет провести стремительную военную операцию, после чего объявить об одностороннем прекращении огня и добиться перемирия на своих условиях. Стрелков рассказал, что украинские силовики уже собрали три ударные группировки войск. Теперь они планируют нанести серию одновременных ударов с целью захвата Донецка и Макеевки, что уничтожит "Новороссию".

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«Если данный план будет успешно реализован, то это станет крупнейшим военно-политическим поражением Российской Федерации после 1991 года и повлечет серьезные внутриполитические потрясения», — отметил Стрелков.

В связи с этим он попросил проинформировать Путина о возможных последствиях операции «для русского народа Донбасса и для России».