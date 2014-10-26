СМИ: Во время нападения на канадский парламент премьер спрятался в чулане

По этой информации, от вооруженного злоумышленника Харпера отделял лишь один офицер полиции и дубовая дверь.

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Премьер залез в подсобное помещение, где хранятся стремянка и складной стул, а также расположены электрощитки, сообщает Росбалт.

Напомним, 22 октября в центре столицы Канады 32-летний уроженец Квебека Мишель Зехаф-Бибо, ранее принявший ислам, открыл стрельбу по военнослужащим почетного караула у военного мемориала. Затем преступник отправился в здание канадского парламента, где в ходе перестрелки был убит. После стрельбы были госпитализированы четыре человека, один из них позднее умер. Власти страны признали произошедшее терактом.