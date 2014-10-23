Нападавший на парламент Канады оказался связан с исламистскими группировками - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Сейчас американские правоохранительные органы проверяют, контактировал ли преступник с приверженцами радикального ислама, живущими в США.

Накануне 32-летний Майкл Джозеф Холл, который принял ислам и сменил фамилию на Зехаф-Бибо, из двуствольного ружья в упор убил 24-летнего капрала вооруженных сил Канады Натана Серилло, который стоял в составе почетного караула у Национального военного мемориала.

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Позже он открыл огонь в здании парламента, где был убит парламентским приставом Кевином Викерсом.

Преступнику удалось прорваться очень близко к помещению, где в тот момент премьер-министр Стивен Харпер вел совещание с фракцией правящей Консервативной партии Канады.

Преступника из-за его алжирских корней и проживания в франкофонной канадской провинции Квебек сначала ошибочно называли Мишелем.

Он родился в Канаде в 1982 году и жил в Монреале.

Зехаф-Бибо 10 лет назад был несколько раз арестован местной полицией по обвинениям в хранении наркотиков и нарушении правил досрочного освобождения.