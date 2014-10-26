По требованию военных РФ боевики отправляют наиболее боеспособные отряды в Новоазовск - Тымчук

08:52, 26 октября 2014
Политика
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По требованию российского военного руководства террористические группы из состава «ДНР» и «ЛНР» выделяют наиболее боеспособные отряды и подразделения в состав Новоазовской группировки .

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Одновременно отмечено проведение противником разведывательных действий по поиску возможных маршрутов движения через р.Кальмиус танковой группы российско-террористических войск.

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Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Допис by Dmitry Tymchuk.

"В настоящее время группа расположена в районе. н.п.Тельманово. По предварительным данным, данные разведывательные действия проводятся силами подразделений российской 100-й отдельной разведывательной бригады (г. Моздок, Северная Осетия, РФ). На протяжении последних двух суток подразделения украинских войск выявляли и наносили удары по данным российским ДРГ", - сообщает Тымчук.

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