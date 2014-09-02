Под Верховной Радой проходят акции за честные выборы и люстрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания парламента собралось около 300 человек. Часть из них вместе с председателем Люстрационного комитета Егором Соболевым находятся на проезжей части улицы Грушевского. Они держат флаги с символикой партии “Воля” и требуют “выборов по-новому”.Читайте такжеОнлайн-трансляция заседания Верховной Рады

Перед центральным входом в парламент, на площади Конституции, находится основная часть митингующих, которые настаивают на люстрации.

Участники акции, перед которыми выступает народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, держат флаги с символикой этой партии и плакаты с надписями: “За люстрацию против коррупции!”, “Очистим власть от агентов Кремля”.

Кроме того, еще одна группа митингующих требует возвращения украинских военнослужащих, которые попали в плен. Они держат, в частности плакат “Верните из 51-й бригады наших сыновей”.Читайте такжеРабочая группа доработала законопроект о люстрации - нардеп

Входы к зданию Верховной Рады охраняет кордон милиции. Чуть дальше на площади Конституции стоят 5 милицейских автобусов.