Турчинов обещает довыборы мажоритарщиков после освобождения оккупированных территорий

Об этом сказал председателя Верховной Рады Украины Александр Турчинов во время встречи с делегацией Европейского парламента по наблюдению за внеочередными выборами в Верховную Раду Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения внеочередных парламентских выборов в Украине.

По словам Турчинова, несмотря невозможность проведения выборов в части Донецкой и Луганской областей и АР Крым, «власть обеспечит проведение честного, прозрачного и открытого избирательного процесса на всей территории Украины».

Он отметил, что на тех территориях, которые сейчас оккупированы, после освобождения будут проведены довыборы в мажоритарных округах. «Несмотря на все трудности, мы начали избирательный процесс, потому что украинское общество нуждается в обновлении всей власти», - сказал он, подчеркнув, что надеется на то, что новый парламент сможет сформировать «мощное, демократическое, проевропейское большинство, продолжит процесс преобразования Украины в настоящую европейскую страну».

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В этом контексте председатель Верховной Рады напомнил, что, не дожидаясь избрания нового парламента, уже началось реформирование судебной системы, правоохранительных органов, прокуратуры, фискальных органов и был принят ряд важных законопроектов по борьбе с коррупцией.

«Европейский путь - стратегическое решение Украины и, несмотря на попытки российской военщины остановить нас на этом пути, мы уверенно продвигаемся в Европу», - подытожил он.

В свою очередь глава делегации наблюдателей Европарламента Андрей Пленкович отметил, что столь многочисленная делегация - 14 европарламентариев, «это мощный политический сигнал о важности процессов, которые происходят в вашей стране», потому что обычно на выборах присутствует вдвое меньше делегация. «Мы готовы поддерживать Украину на пути осуществления реформ», - сказал он, подчеркнув, что Европа «продолжит оказывать Украине помощь в различных сферах, в том числе - финансовую».