Украина будет эффективным европейским государством - президент



Такое убеждение выразил президент Украины Петр Порошенко во время представления ”Стратегии реформ - 2020” в Одессе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

”Если мы построим новую сильную экономику, страну без коррупции, утвердим верховенство права, мы заживем по-новому”, - подчеркнул он.

Президент выразил убеждение, что ситуация на Донбассе не должна быть препятствием для реализации реформ.

Читайте такжеПорошенко заявляет, что сразу после выборов в ВР сформируют проевропейскую коалицию

”Именно сейчас - или никогда, потому что сегодня мы объединены, как никогда, есть команда, которая может и умеет сделать реформы. Сформируем новую проевропейскую коалицию без лжи и популизма, и Украина будет честным и эффективным государством”, - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украину в ее стремлении к миру и европейской интеграции поддерживает вся Европа.

”Сегодня Европейский парламент своим решением продлил Украине односторонние преференции. Европа открывает свои рынки для украинской продукции, производителей, а Украина имеет защиту, не дает права России применять против нас таможенные и другие ограничения. Это наша победа”, - добавил глава государства.

Читайте такжеУ Порошенко готовят проект послания к ВР с определением новой Стратегии нацбезопасности

По завершении представления ”Стратегии - 2020” президент вручил ордера на получение квартир семьям 4-х военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне АТО. Также документы на квартиры получили 6 военных, которые были ранены во время боев.