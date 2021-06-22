Таких страшных последствий непогоды можно было бы избежать, если бы страна-оккупант хоть немного интересовалась территориями, которые силой отобрала.

Снова неутешительные новости из оккупированного Крыма. Как живет полуостров после наводнения, рассказали журналисты "Секретных материалов".

Оккупированный Крым завершил прошлую неделю в режиме чрезвычайной ситуации. Улицы городов и сел там заливало водой, такая погода будет там в течение недели. Осматривать аннексированные территории прибыл самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Читайте такжеВ Ялте критическая ситуация: река вышла из берегов, город может остаться без света (видео)"Какая польза от Аксенова, который там плавает на лодке. Там надо решения принимать инженерные. И эти инженерные решения, они нами разработаны, они прошли экспертизу, они спроектированы", - рассказал Александр Лиев, который до оккупации был министром курортов и туризма АРК.

Он уверяет, что таких страшных последствий непогоды можно было бы избежать, если бы страна-оккупант хоть немного интересовалась территориями, которые силой отобрала.

По расчетам экспертов, сейчас на ирригационную систему Крыма необходимо вложить более 2 млн долл. "Но даже эти деньги не дадут гарантированной устойчивой воды в Крыму", - подчеркнул Лиев.

Однако будут ли оккупанты вкладывать в это деньги, вероятность невысока, ведь приоритет Путина - не люди, а военные базы.

"Единственным спасением для тонущего Крыма могли бы быть туристы, которых уже седьмой год подряд нет на полуострове", - отмечают журналисты.

Инсайдерский источник "Секретных материалов" сообщил, что сейчас на полуострове количество туристов незначительное. И даже россияне не хотят посещать Крым из-за высоких цен, которые сейчас, бесспорно, пойдут вверх.

Наводнение в Крыму: что известно

В оккупированном Крыму мощный ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затоплены по самые окна.

По данным местных СМИ, в городе выпало полторы месячной нормы осадков. Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

18 июня мощные ливни в оккупированной Ялте привели к сильному наводнению. В результате непогоды по меньшей мере восемь человек пострадали и один погиб.

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Автор: Ольга Робейко