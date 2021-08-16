Во вторник, 17 августа, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +17°, а днем воздух нагреется до +32°.
Днем будет дуть южный ветер, скорость его достигнет 6,4 м/с. Без осадков.
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Атмосферное давление будет понижаться и составит 743-745 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 17 августа
Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +21°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.
В Тернополе 17 августа ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°, ливень.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°, гроза.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +31°, ливень.
В Виннице завтра будет +15°...+32°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +34°, ливень.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +33°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, небольшой дождь.
В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+32°, ясно и безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, почти безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, ливень.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
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