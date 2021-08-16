В течение дня ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Во вторник, 17 августа, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +17°, а днем воздух нагреется до +32°.

Днем будет дуть южный ветер, скорость его достигнет 6,4 м/с. Без осадков.

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Атмосферное давление будет понижаться и составит 743-745 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 17 августа

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +21°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 17 августа ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°, гроза.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +31°, ливень.

В Виннице завтра будет +15°...+32°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +34°, ливень.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, небольшой дождь.

В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, почти безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, ливень.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

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Автор: Екатерина Лиманская