Понедельник, 29 августа, в Украине отличится высокой температурой воздуха от +29 до +33 градуса, будет жарко и душно.
Такой прогноз сделала известная украинская синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Западная часть начнет ощущать уже более свежую воздушную массу, там завтра +23… +28 градусов", – отметила она.Відео дня:
Погода 29 августа: осадки и ветер
По прогнозу Диденко, дожди с грозами, преимущественно локального характера, пройдут на крайнем востоке Украины, а во второй половине дня и к вечеру – в западных областях, а также в Киевской и Житомирской.
"На остальной территории будет доминировать сухая погода", – прогнозирует синоптик.
Ветер будет умеренный, северо-западный, добавила Диденко.
Погода в Киеве 29 августа
В Киеве, как отметила Диденко, столбики термометров прыгнут вверх, "захотят похвастаться градусами перед похолоданием", Ожидается от +30 до +32 градуса.
Вечером 29 августа в столице возможен дождь с грозой.
Отдельно синоптик предупредила о магнитных бурях в понедельник.
Также Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни погода в Украине начнет меняться, в отдельных областях существенно похолодает.