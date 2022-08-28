В некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

Понедельник, 29 августа, в Украине отличится высокой температурой воздуха от +29 до +33 градуса, будет жарко и душно.

Такой прогноз сделала известная украинская синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Западная часть начнет ощущать уже более свежую воздушную массу, там завтра +23… +28 градусов", – отметила она. Відео дня:

Погода 29 августа: осадки и ветер

По прогнозу Диденко, дожди с грозами, преимущественно локального характера, пройдут на крайнем востоке Украины, а во второй половине дня и к вечеру – в западных областях, а также в Киевской и Житомирской.

"На остальной территории будет доминировать сухая погода", – прогнозирует синоптик.

Ветер будет умеренный, северо-западный, добавила Диденко.

Погода в Киеве 29 августа

В Киеве, как отметила Диденко, столбики термометров прыгнут вверх, "захотят похвастаться градусами перед похолоданием", Ожидается от +30 до +32 градуса.

Вечером 29 августа в столице возможен дождь с грозой.

Отдельно синоптик предупредила о магнитных бурях в понедельник.

Также Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни погода в Украине начнет меняться, в отдельных областях существенно похолодает.

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