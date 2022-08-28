Температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться.

В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться, в отдельных областях существенно похолодает.

Такой прогноз сделала известная украинская синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться. Уже 1-2 сентября на западе и севере будет даже холодновато, +18…+23 градуса, в центре +20…+25 градусов, а на юге и востоке +25…+29 градусов, – отметила она. – Смена воздушных масс, как ни тщательно прогнозируй, для многих часто оказывается сюрпризом". Відео дня:

Какой будет осень 2022 в Украине: прогноз погоды

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух рассказала о погоде в сентябре. По ее данным, в этом году сентябрь в Украине может стать самым теплым за последние три десятка лет.

По прогнозу климатологов, в этом году ожидается теплая и засушливая осень на подавляющей территории страны.

Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться, будет расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков, мороси. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе.

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