Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение
Землетрясение такой силы могло ощущаться отдельными людьми внутри помещения.
В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2.
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Источник землетрясения находился в районе города Долина, на глубине около 2 км.
Отмечается, что землетрясение такой силы может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.
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