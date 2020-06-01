Землетрясение такой силы могло ощущаться отдельными людьми внутри помещения.

Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения находился в районе города Долина, на глубине около 2 км.

Отмечается, что землетрясение такой силы может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.