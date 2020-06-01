Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение

12:11, 1 июня 2020
296
0

Землетрясение такой силы могло ощущаться отдельными людьми внутри помещения.

Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2.

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения находился в районе города Долина, на глубине около 2 км.

Отмечается, что землетрясение такой силы может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Ивано-Франковск
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
45 %
760 мм
4.5 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять