Подземные толчки зафиксировали на Закарпатье.

Во вторник, 3 января, в Украине произошло первое в этом году и довольно сильное землетрясение. По данным Главного Центра специального контроля, магнитуда землетрясения составила 3,8 по шкале Рихтера.

Как сообщается, подземные толчки зафиксировали в районе города Иршава, на глубине 6 километров.

"По классификации землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрипение пола и стен. Начинается дрожание мебели. Предметы, которые висят, легко расшатываются; жидкость в открытых сосудах слегка колеблется. В автомобилях, которые стоят на месте, толчок заметен", - сообщили специалисты.

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Напомним, с территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировано 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.

Последние землетрясения Украины

23 декабря 2022 года в Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровск зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,0 по шкале Рихтера.

Уже через несколько дней, 28 декабря, подземные толчки зафиксировали на Ивано-Франковщине. Тогда магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера.

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