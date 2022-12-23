Подземные толчки магнитудой 3,0 зафиксировали сегодня.

Сегодня, 23 декабря, на западе Украины зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, землетрясение зарегистрировано из Черновицкой области, возле населенного пункта Новоднестровск. Его магнитуда составила 3,0 по шкале Рихтера.

"Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - добавили специалисты.

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Отметим, что землетрясения в западных областях Украины не являются редкостью. Так, в сентябре подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области, возле населенного пункта Надворная. Тогда магнитуда землетрясения составила 2,2.

В октябре и начале декабря землетрясения фиксировали в Черновицкой области в районе города Новоднестровск. В первом случае подземные толчки были с магнитудой 2,4, а во втором - магнитуда землетрясения составила 2,2 по шкале Рихтера.

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