Землетрясение зафиксировано в Ивано-Франковской области.

В Украине произошло землетрясение - подземные толчки в среду днем, 28 декабря, зарегистрировал Главный центр специального контроля.

Землетрясение зафиксировали около 14 часов, его магнитуда по шкале Рихтера 2,4, идет речь на сайте центра.

По его данным, эпицентр землетрясения был на глубине два километра на территории, расположенной западнее от поселка городского типа Делятин (Надворнянский район Ивано-Франковской области).

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Новое землетрясение для людей было неощутимым. Подземные толчки только зафиксировали сейсмографы.

Новые землетрясения в Украине - что надо знать

В последний раз землетрясение в Ивано-Франковской области зафиксировали 15 ноября этого года, его магнитуда также составила 2,4 по шкале Рихтера.

1 декабря стало известно, что в Черновицкой области было неощутимое для людей землетрясение. 23 числа в этом же регионе были зафиксированы чуть более мощные подземные толчки.

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