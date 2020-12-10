Дрожали стены, на домах появились трещины: в России произошло мощное землетрясение (видео)

Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Эпицентр землетрясения находился в озере Байкал: иллюстрация / Фото Chris Marquardt / flickr.com/photos/nubui

Землетрясение произошло в четверг в Кабанском районе Бурятии, Россия.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главное управление МЧС по Иркутской области.

"Интенсивность в эпицентре - 7,6, магнитуда - 5,5, энергетический класс - 14,0. Ощущалось в Иркутске 5-6", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал.

"На территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 7,6. Эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 км северо-западнее от поселка Дубинино", - сказали в ведомстве.

Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ.

Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения: на стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова, сообщает РИА Новости.

"В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы", - сказал Барышников.

На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.

Извержение вулкана в России

Вырвавшийся на южный склон поток из Ключевского вулкана спустился вниз на 1,5 км за несколько часов.

«8 декабря ночью на южный склон Ключевского вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 км. В это же время лавовый поток в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность», - сообщили в вулканостанции.

Ученые предполагают, что произошло обрушение южной кромки кратера Ключевского вулкана.

Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.