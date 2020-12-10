Дрожали стены, на домах появились трещины: в России произошло мощное землетрясение (видео)
Серьезных разрушений и пострадавших нет.
Землетрясение произошло в четверг в Кабанском районе Бурятии, Россия.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главное управление МЧС по Иркутской области.
"Интенсивность в эпицентре - 7,6, магнитуда - 5,5, энергетический класс - 14,0. Ощущалось в Иркутске 5-6", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал.
"На территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 7,6. Эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 км северо-западнее от поселка Дубинино", - сказали в ведомстве.
Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ.
Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения: на стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова, сообщает РИА Новости.
"В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы", - сказал Барышников.
На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.
Извержение вулкана в России
Вырвавшийся на южный склон поток из Ключевского вулкана спустился вниз на 1,5 км за несколько часов.
«8 декабря ночью на южный склон Ключевского вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 км. В это же время лавовый поток в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность», - сообщили в вулканостанции.
Ученые предполагают, что произошло обрушение южной кромки кратера Ключевского вулкана.
Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.
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