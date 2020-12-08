В России началось извержение вулкана: по склону хлынули два потока лавы (видео)

Южная кромка кратера Ключевского вулкана могла разрушиться.

Извержение Ключевского вулкана / Фото Telegram-канал "Life Shot"

Вырвавшийся на южный склон поток из Ключевского вулкана спустился вниз на 1,5 км за несколько часов.

Об этом сообщает "КАМЧАТКА-ИНФОРМ" со ссылкой на Камчатскую вулканологическую станцию Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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«8 декабря ночью на южный склон Ключевского вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 км. В это же время лавовый поток в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность», - сообщили в вулканостанции.

Ученые предполагают, что произошло обрушение южной кромки кратера Ключевского вулкана.

Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Справка УНИАН. Ключевский вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Диаметр кратера около 700 м. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

Вулкан расположен на расстоянии 60 км от побережья. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск.

Одновременное извержение двух крупных вулканов в России

22 октября, на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный.

По предварительной оценке высота пеплового выброса составила около 10 км.

"Первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились еще в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение. Далее уровень сейсмичности продолжал повышаться, появились термальные аномалии, зафиксированные по спутниковым данным, а камеры системы видеонаблюдений КФ ФИЦ ЕГС РАН фиксировали усиление парогазовой деятельности", - говорится в сообщении системы сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Сейсмическая активизация была настолько сильной, что землетрясения фиксировались даже на фоне сильнейшего вулканического дрожания, которое генерируется в настоящее время извергающемся Ключевским вулканом.

Таким образом, в то время наблюдается одновременное извержение двух соседних вулканов - Ключевского и Безымянного.