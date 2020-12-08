В России началось извержение вулкана: по склону хлынули два потока лавы (видео)
Южная кромка кратера Ключевского вулкана могла разрушиться.
Вырвавшийся на южный склон поток из Ключевского вулкана спустился вниз на 1,5 км за несколько часов.
Об этом сообщает "КАМЧАТКА-ИНФОРМ" со ссылкой на Камчатскую вулканологическую станцию Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Извергается самый высокий активный вулкан Евразии, пепел поднялся на 6 километров
«8 декабря ночью на южный склон Ключевского вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 км. В это же время лавовый поток в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность», - сообщили в вулканостанции.
Ученые предполагают, что произошло обрушение южной кромки кратера Ключевского вулкана.
Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.
Справка УНИАН. Ключевский вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Диаметр кратера около 700 м. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.
Вулкан расположен на расстоянии 60 км от побережья. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск.
Одновременное извержение двух крупных вулканов в России
22 октября, на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный.
По предварительной оценке высота пеплового выброса составила около 10 км.
"Первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились еще в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение. Далее уровень сейсмичности продолжал повышаться, появились термальные аномалии, зафиксированные по спутниковым данным, а камеры системы видеонаблюдений КФ ФИЦ ЕГС РАН фиксировали усиление парогазовой деятельности", - говорится в сообщении системы сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Сейсмическая активизация была настолько сильной, что землетрясения фиксировались даже на фоне сильнейшего вулканического дрожания, которое генерируется в настоящее время извергающемся Ключевским вулканом.
Таким образом, в то время наблюдается одновременное извержение двух соседних вулканов - Ключевского и Безымянного.
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