Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В среду, 20 мая, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 4,9

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км на юго-запад от населенного пункта Масачапа в департаменте Манагуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.