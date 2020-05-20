В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 4,9

14:26, 20 мая 2020
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 20 мая, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 4,9

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км на юго-запад от населенного пункта Масачапа в департаменте Манагуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.

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Теги: #землетрясение
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