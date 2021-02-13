В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связью

15:00, 13 февраля 2021
170

После землетрясения в столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом.

Жители многоэтажек в Ереване вышли на улицу после землетрясения / фото armeniasputnik.am
Жители многоэтажек в Ереване вышли на улицу после землетрясения / фото armeniasputnik.am

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на территории Армении, в 122 километрах от границы с Грузией.

Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, пишет «Эхо Кавказа».

В Армении отрицают информацию о переходе шести сел под контроль Азербайджана

Подземные толчки были зафиксированы сегодня днем недалеко от Еревана. Глубина очага не уточняется.

По сообщениям СМИ, после землетрясения в столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Очевидцы говорят, что подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали товары.

Другие новости на тему

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: землетрясениеАрмения
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
87 %
760 мм
3.2 м/с
76 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь