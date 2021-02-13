В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связью
После землетрясения в столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом.
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на территории Армении, в 122 километрах от границы с Грузией.
Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, пишет «Эхо Кавказа».
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Подземные толчки были зафиксированы сегодня днем недалеко от Еревана. Глубина очага не уточняется.
По сообщениям СМИ, после землетрясения в столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Очевидцы говорят, что подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали товары.
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