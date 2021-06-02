В четверг, 3 июня, в Киеве задует сильный ветер, а столбики термометров поднимутся до +19 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, ночью будет +11°, а днем потеплеет до +19°. При этом будет дуть сильный ветер: утром со скоростью 5,3 м/с, а в обед усилится до 7,7 м/с.
Весь день в столице будет пасмурная погода, лишь изредка солнце будет появляться на небе.
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Атмосферное давление пониженное - 750 мм ртутного столба. Без осадков.
Погода в Украине
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +9°, днем +19°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.
В Ривне в четверг - переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Тернополе 3 июня ночью будет +10°, днем +18°, пасмурно.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°.
В Черновцах в четверг - пасмурная погода, ночью +11°, днем +18°.
В Виннице завтра - облачно с прояснениями, ливень, +10°...+18°.
В Житомире в четверг будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +19°.
В Черкассах - пасмурно, ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.
В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +11°, днем +14°, небольшой дождь.
В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+14°, ливень.
В Одессе 3 июня - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +16°, ливень.
В Херсоне в четверг ночью +12°, днем +17°, сильный дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +11°, днем +16°, ливень.
В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +18°, ливень.
В Сумах завтра температура воздуха +10°...+19°, переменная облачность, без осадков.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +14°, ливень.
В Днепре - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.
В Симферополе в четверг будет сильный дождь, +10°...+16°, переменная облачность.
В Краматорске будет пасмурно, дожди с грозами, температура ночью +11°, днем +17°.
В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +11°, днем +17°.
Народные приметы на 3 июня
3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.
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