В пятницу, 3 сентября, в Киеве чуть повысится температура. Ночью будет +11°, а днем столбики термометров поднимутся до +19°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается небольшая облачность с периодами прояснения. Без осадков.
Ветер также немного утихнет до 4,2 - 6,7 м/с и изменит направление на западное и северо-западное.
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Атмосферное давление с утра будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба, а к вечеру опустится до 745.
Погода в Украине 3 сентября
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Тернополе 3 сентября ночью будет +11°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.
В Ивано-Франковске завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +20°.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве завтра - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.
В Одессе 3 сентября - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +21°.
В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +21°.
В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет практически облачно, +7°...+17°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.
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