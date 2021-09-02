В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

В пятницу, 3 сентября, в Киеве чуть повысится температура. Ночью будет +11°, а днем столбики термометров поднимутся до +19°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается небольшая облачность с периодами прояснения. Без осадков.

Ветер также немного утихнет до 4,2 - 6,7 м/с и изменит направление на западное и северо-западное.

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Атмосферное давление с утра будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба, а к вечеру опустится до 745.

Погода в Украине 3 сентября

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Тернополе 3 сентября ночью будет +11°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +20°.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве завтра - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.

В Одессе 3 сентября - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +21°.

В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +21°.

В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически облачно, +7°...+17°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.

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Автор: Екатерина Лиманская