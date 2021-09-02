Осадки ожидаются лишь на крайнем востоке страны.

В первую пятницу осени, 3 сентября, в Украине стабилизируется погода. По всей стране ожидается пасмурная или облачная погода с прояснениями, +17°...+21°. На юге будет солнечно. Лишь на крайнем востоке возможны дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +19°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Тернополе 3 сентября ночью будет +11°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +20°.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве завтра - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.

В Одессе 3 сентября - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +21°.

В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +21°.

В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически облачно, +7°...+17°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.

Народные приметы на 3 сентября

3 сентября - апостола Фаддея и мученицы Вассы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

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Автор: Екатерина Лиманская