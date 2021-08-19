Пятница, 26 августа, порадует киевлян комфортной температурой. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов, а вот днем потеплеет до +26 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице будет небольшая облачность, без осадков.
Также будет дуть свежий северо-западный ветер, скорость которого составит 2,4 - 4,9 м/с.
Атмосферное давление в Киеве будет на уровне 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 20 августа
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
В Тернополе 20 августа ночью будет +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +14°...+23°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.
В Одессе 20 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+28°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе в пятницу будет сплошная облачность, +16°...+24°, дождь.
В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +17°, днем +29°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, ливень.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: