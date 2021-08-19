20 августа во многих областях ожидаются дожди и ливни / фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 20 августа, погода порадует украинцев комфортной температурой, лишь в отдельных областях на юго-востоке столбики термометров будут доходить до +30°. Осадки также сместятся в юго-восточные области, местами ожидаются ливни и грозы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +27°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
- В Тернополе 20 августа ночью будет +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +14°...+23°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.
- В Одессе 20 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+28°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе в пятницу будет сплошная облачность, +16°...+24°, дождь.
- В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +17°, днем +29°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, ливень.
Погода в Украине 20 августа / фото УНИАН
Народные приметы на 20 августа
20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.
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