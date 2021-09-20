Во вторник, 21 сентября, в Киеве ожидается пасмурная и холодная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня небо будет затянуто облаками, ожидается небольшой дождь.
Ночью столбики термометров покажут +5°, а днем максимально поднимутся лишь до +7°.
Добавит холода сильный западный ветер, который будет дуть со скоростью 4,7 - 7,3 м/с.
Атмосферное давление в столице будет немного расти и составит 744-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 21 сентября
Во Львове во вторник будет облачная погода с прояснениями. Ночью +5°, днем +10°.
В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +6°, днем +9°.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.
В Тернополе 21 сентября ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет облачно и пасмурно, ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+15°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +5°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+11°, небольшой дождь.
В Одессе 21 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.
В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +15°, небольшая облачность.
В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.
В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6°...+14°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.