Осадки ожидаются ночью и во второй половине дня.

В пятницу, 28 мая, в Киеве ожидается переменная облачность, ночью и ближе к вечеру пойдет дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура в течение суток составит +15°...+20°. Ночью ожидается небольшой дождь, а во второй половине дня - ливень.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 744-746 мм ртутного столба. Скорость ветра - до 2 м/с.

Читайте такжеСиноптик рассказал, какая погода ожидает украинцев в июне

Народный прогноз на 28 мая

28 мая – Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская