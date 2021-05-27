В пятницу, 28 мая, в Киеве ожидается переменная облачность, ночью и ближе к вечеру пойдет дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Температура в течение суток составит +15°...+20°. Ночью ожидается небольшой дождь, а во второй половине дня - ливень.
Атмосферное давление будет пониженным и составит 744-746 мм ртутного столба. Скорость ветра - до 2 м/с.
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Народный прогноз на 28 мая
28 мая – Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.
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