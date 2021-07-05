Максимально воздух прогреется до +28 градусов.

Во вторник, 6 июля, в Киеве ожидается в меру жаркая погода. В течение дня возможен небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +19 градусов, а днем воздух прогреется до +28.

Весь день в столице будет наблюдаться небольшая облачность. Облегчит жару северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3,3 - 4,9 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 743 - 746 миллиметров ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская