Завтра в Киеве возможен небольшой дождик / фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
Во вторник, 6 июля, в Киеве ожидается в меру жаркая погода. В течение дня возможен небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +19 градусов, а днем воздух прогреется до +28.
Весь день в столице будет наблюдаться небольшая облачность. Облегчит жару северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3,3 - 4,9 м/с.
Атмосферное давление будет расти и составит 743 - 746 миллиметров ртутного столба.
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