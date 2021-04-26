Но с середины недели ожидается потепление.

Заморозки в Украине предусматриваются не только на почве, и в воздухе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Завтра днем ожидается +7°...+12°, на юге и востоке +10°...+14°.

27 апреля в западных и северо-восточных областях - высокая вероятность снега.

"Днем во вторник вырвется к нам еще и циклон с юга. Сильные дожди, хорошо, что хоть не снег, возможны на Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях", - написала она.

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

В Киеве 27 апреля ночью заморозки, днем около +10°. Синоптик сообщила, что повышение температуры воздуха в столице предполагается со среды-четверга.

Во второй половине недели в Украине ожидается потепление, но будет дождливо.

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Автор: Елена Пилипчак