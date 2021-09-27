Во вторник, 28 сентября, в Киеве установится пасмурная погода, однако солнце все же будет периодически показываться из-за облаков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +6°, а днем воздух прогреется до +15°.

Ветер ожидается северо-восточного направления, а его скорость составит 2,3 - 3,1 м/с.

Атмосферное давление слегка пониженно, но будет повышаться: 753-756 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +16°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.

В Тернополе 28 сентября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+22°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +5°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +15°,облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.

В Одессе 28 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+13°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, легкий дождик, температура ночью +5°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°.

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Автор: Екатерина Лиманская