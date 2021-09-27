28 сентября в Украине будет по-осеннему тепло и сухо / фото pixabay.com
Во вторник, 28 сентября, в Украине установится теплая осенняя погода. По всей стране ожидается +15°...+17°, лишь на северо-востоке будет слегка прохладнее: +13°...+15°. Украинцев ждет небольшая облачность и сухая погода. Только в Харьковской области ожидаются небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +16°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
- В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.
- В Тернополе 28 сентября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+22°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет +5°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +15°,облачно с прояснениями.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.
- В Одессе 28 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.
- В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+13°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, легкий дождик, температура ночью +5°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+15°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°.
Погода в Украине 28 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 28 сентября
28 сентября - день Никиты Гусятника. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: