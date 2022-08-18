Сегодня во многих областях Украины ухудшится погода.

Сегодня, 18 августа, во многих областях Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, град, шквалы, грозы и сильные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, погода ухудшится в южных, восточных и центральных областях Украины.

"18 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, несколько дней назад Одессу затопило: город накрыл неистовый ливень. Из-за ливня были затоплены улицы и временно приостановлено движение части трамваев и троллейбусов.

Вас также могут заинтересовать новости: