Погода в Украине / фото Pixabay

В четверг, 18 августа, погода в Украине начнет стабилизироваться. Дожди продолжатся, однако они станут менее интенсивными. Грозы ожидаются лишь на юге и местами в восточных областях. На западе и севере Украины столбики термомтеров поползут вверх, в большинстве областей температура установится на уровне +26°...+29°, только на востоке все еще будет жара +29°...+31°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.
  • В Тернополе 18 августа ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+32°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, легкий дождь.
  • В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, ливень.
  • В Одессе 18 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.
  • В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах температура воздуха составит +18°...+28°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, гроза.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.
  • В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°.
Погода в Украине 18 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 18 августа

18 августа - Евстигней-житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

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