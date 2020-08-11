Вулкан Синабунг в Индонезии извергается во второй раз за три дня

10:49, 11 августа 2020
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Местные власти предупреждают жителей о возможности новых извержений.

Вулкан Синабунг / REUTERS
Вулкан Синабунг / REUTERS

Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра 10 августа извергался во второй раз за последние три дня.

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Местные власти предупреждают жителей о возможности новых извержений, сообщает The Jakarta Post

В Вулканологической службе Индонезии отметили, что при последнем извержении вулканический пепел накрыл по меньшей мере три района региона Каро, а в районе Намантеран небо стало темным. 

Ожидается, что в ближайшие дни Синабунг будет снова извергаться, поскольку в районе его расположения увеличилась частота землетрясений. 

  • Вулкан Синабунг активизировался 8 августа, когда столб пепла поднялся в небо на высоту около пяти километров.
  • До этого в последний раз Синабунг извергался в июне 2019 года - тогда столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров. 

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Теги: #извержение вулкана#вулкан в Индонезии
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