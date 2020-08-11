Вулкан Синабунг в Индонезии извергается во второй раз за три дня

Местные власти предупреждают жителей о возможности новых извержений.

Вулкан Синабунг / REUTERS

Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра 10 августа извергался во второй раз за последние три дня.

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Местные власти предупреждают жителей о возможности новых извержений, сообщает The Jakarta Post.

В Вулканологической службе Индонезии отметили, что при последнем извержении вулканический пепел накрыл по меньшей мере три района региона Каро, а в районе Намантеран небо стало темным.

Ожидается, что в ближайшие дни Синабунг будет снова извергаться, поскольку в районе его расположения увеличилась частота землетрясений.