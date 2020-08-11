Вулкан Синабунг в Индонезии извергается во второй раз за три дня
Местные власти предупреждают жителей о возможности новых извержений.
Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра 10 августа извергался во второй раз за последние три дня.
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Местные власти предупреждают жителей о возможности новых извержений, сообщает The Jakarta Post.
В Вулканологической службе Индонезии отметили, что при последнем извержении вулканический пепел накрыл по меньшей мере три района региона Каро, а в районе Намантеран небо стало темным.
Ожидается, что в ближайшие дни Синабунг будет снова извергаться, поскольку в районе его расположения увеличилась частота землетрясений.
- Вулкан Синабунг активизировался 8 августа, когда столб пепла поднялся в небо на высоту около пяти километров.
- До этого в последний раз Синабунг извергался в июне 2019 года - тогда столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.
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